بنك ناصر يعلن تبكير صرف معاشات شهر يوليو 5 أيام

أعلنت مصادر في بنك ناصر الاجتماعي، تبكير صرف معاشات شهر يوليو 2024 لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من خلال البنك، مشيرًا إلى تبكير صرف المعاشات الخاصة بشهر يوليو هذا الشهر بشكل استثنائي ليكون غدًا الخميس.

ولفتت مصادر في بنك ناصر الاجتماعي، خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه بذلك يصرف أصحاب المعاشات المستحقين عن شهر يوليو 2024، مبكرًا 5 أيام عن الموعد الرسمي.

صرف مستحقات المعاش لـ11 مليون مواطن

وكان من المُقرر أن يبدأ صرف مستحقات المعاش لـ11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات يوم الاثنين الموافق 1 من شهر يوليو في منتصف الأسبوع المُقبل، ولكن وفقًا لقرار من بنك ناصر الاجتماعي سيتم الصرف غدًا يوم الخميس 27 يوليو.

وسيكون صرف معاشات شهر يوليو هي الدفعة الخامسة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرفها منذ شهر مارس الماضي 2024.