شروط الالتحاق بمدارس التدريب المزدوج لطلاب الإعدادية.. المجموع 160 درجة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًا بشأن تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لمدارس التعليم والتدريب المزدوج للعام الدراسي 2024 /2025، موضحا الإجراءات المتخذة في هذا الشأن وهي كالآتي:

مدارس بعد الإعدادية بمجموع 160

- يحق للطلاب خريجي الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 الحاصلين على مجموع 160 أو أكثر، إبداء الرغبة في الالتحاق بالمنظومة، والتقديم من خلال المنصة الالكترونية على ثلاث رغبات بحد أقصى في حدود النطاق الجغرافي المسموح له طبقًا للتنسيق الداخلي لنظام التعليم والتدريب المزدوج بكل محافظة.

- يتم فتح مكتب داخل المدارس المعلنة داخل كل محافظة كمراكز للاختبارات المساعدة الطلاب في إجراءات التقديم بالتنسيق باجتماع الأمانة الفنية الفرعية.

- تقوم كل مديرية بالتنسيق مع مقدمي الخدمة بكل محافظة باختيار مقرات التقديم من خلال اجتماع الأمانة الفنية الفرعية.

- رغبات الطلاب استرشادية وليست الزامية.

-ابداء رغبات الطلاب يتم بشكل مركزي وكذلك كل أشكال الدعاية والإعلان بالمحافظات والوحدات الإقليمية وذلك من خلال موافقة الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج في الاجراء المتخذ في هذا الشأن.

اختبارات القبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج

- ترشيح عدد من الطلاب للتقدم لاختبارات القبول بناءً على المعايير التي تقرها كل مديرية بالمشاركة مع الوحدات الفرعية / الإقليمية المقدمي الخدمة في المحافظة على ألا يزيد عدد الطلاب المرشحين على ضعف عدد الطلاب الذين سوف يتم قبولهم فعلياً في كل مدرسة.

- تعلن الإدارة الفرعية بعد التنسيق مع الوحدة الفرعية / الإقليمية عن أسماء الطلاب المرشحين لدخول امتحانات القبول التحريرية والمقابلة الشخصية وكذلك مواعيد ومقرات عقد الامتحانات والمستندات المطلوبة واخر ميعاد لاستلامها وتتولى الوحدات الفرعية لمقدمي الخدمة مسئولية ابلاغ واخطار الطلاب بمواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية ويتم تنسيق ذلك في اجتماع الأمانة الفنية الفرعية بكل محافظة.

- يقوم الطالب المعلن اسمه بكشوف المرشحين بسداد مبلغ وقدره 250 جنيها غير مستردة (عن طريق شركة أي فاينانس أو فورى أو البريد المصري مقابل إجراءات التقديم والاختبارات فقط ولا يعتبر السداد سنداً للقبول ويتم تسليم الطالب نموذج إقرار ولى الأمر).

- لا يتم تحصيل أي مبالغ مالية أخرى خلال عملية التقديم لأي جهة تحت أي مسمى باستثناء المصروفات المدرسية الحكومية.

- يتقدم الطالب الى المدرسة (مقر التقدم اثناء امتحانات القبول المعلن عنه بالمستندات الآتية بعد استيفائها:

- حافظة مستندات بلاستيك.

- أصل إقرار ولى الأمر.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من شهادة الإعدادية أن وجدت وفي حالة عدم صدورها يتم احضار بيان النجاح.

- شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي أو مستشفى حكومية أو وحدة صحية.

- تقوم المديريات بالمشاركة مع الوحدات الفرعية المقدمي الخدمة المتواجدة بكل محافظة بعقد الاختبارات في أماكنها ومواعيدها المحددة بناء على نموذج اختبار الكتروني موحد والمطابقة بعمل السكرين شوت من درجة الطالب.

- تعلن المدرسة كشوف بنتيجة اختبارات القبول الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية بأسماء الطلاب الناجحين في المدرسة معتمدة من لجان المقابلات مطابقة لعدد الطلاب المتاح وتضاف نسبة 20% احتياطي على أن يتم تحديد أسماء الطلاب المقبولين وأسماء الطلاب الاحتياط مع اعلام طلاب الاحتياط بأنهم على قائمة الانتظار).

- في حال عدم استكمال الأعداد المطلوبة ترفع اللجنة المشكلة مذكرة إلى المديرية بطلب فتح مرحلة ثانية من عملية القبول.

- تسلم المدرسة كشوف بأسماء الطلاب مقبول + احتياط) الى مقدم الخدمة فور الانتهاء من إجراءات القبول (وفق آلية يتم إعلانها).

- تلتزم المدرسة بتوفير مكان مخصص لمقدم الخدمة لاستكمال إجراءات التقديم.

- يقوم مقدم الخدمة بالتنسيق بين الطلاب المقبولين وبين المنشآت التدريبية والمدرسة وتوثيق العقود بين جميع الأطراف لتسكين الطلاب في المنشآت التدريبية.