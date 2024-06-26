كيفية الاشتراك في صندوق تأمين الأسرة من بنك ناصر الاجتماعي.. نفقة شهرية بـ500 جنيه

يواصل بنك ناصر الاجتماعي تقديم المساعدات العينية والنقدية، أبرزها خدمات صندوق نظام تأمين الأسرة، وهي الأسرة هجرها عائلها دون مصدر دخل، وذلك من خلال ضمان سرعة تنفيذ أحكام النفقة الشهرية، إذ يحصل المستفيدون من أحكام النفقة على مستحقاتهم الشهرية بحد أقصى 500 جنيه شهريًا، دون الحاجة إلى انتظار تحصيلها من المحكوم ضده.

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي كل التفاصيل الخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين الأسرة، وهي:

شروط الاشتراك في صندوق تأمين الأسرة

- يجب أن تتقدم المستفيدة من الخدمة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه وإعلان قانوني حديث طبقا لنص المادة 281 مرافعات وشهادة بخاتم الشعار .

- تقديم شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه، وحال استئنافه تقدم صورة رسمية من الحكم، شرط بألا يكون قام بتعديل الحكم الابتدائي.

- تقديم الأرقام التأمينية للمستفيدين و المحكوم ضده.

- تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها.

- تقديم صورة ضوئية من وثيقة الزواج .

- تقديم صور ضوئية من شهادة ميلاد للأبناء.

- تقديم توكيل رسمى عام للقضايا باسم رئيس مجلس الادارة.

اجراءات الحصول على الخدمة

- بعد أن تتحصل المحكوم لصالحها علي الأوراق المطلوبة تتوجه لأقرب فرع من فروع البنك الأقرب إليها.

- يتواجد صندوق الأسرة بكل المحافظات من خلال 55 فرعا مفتوحة خمسة أيام في الأسبوع بمواقيت العمل الرسمية، ويوفر البنك للمستفيدين من الخدمة أكثر من طريقة لصرف النفقة الشهرية.

طرق صرف أموال النفقة الشهرية

وعلي المستفيد الاختيار بين أي طريقة تفضل لصرف الأموالك فيما بين الاتي:

- عن طريق التوجه لأحد فروع البنك.

- ويمكن الصرف بواسطة كارت ATM وذلك من خلال أي من ماكينات الصرف الآلي للبنك أو للبنوك، وقد بلغ عدد البطاقات المصدرة منذ انطلاق الخدمة 87 ألف بطاقة.

- ويمكن الصرف أيضا عن طريق المحمول ومتوفر في كل فروع شركات المحمول ووفقا للآلية المتبعة.