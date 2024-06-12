«الصحفيين» توقيع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر.. خدمات علاجية وبرامج تدريبية

وقعت نقابة الصحفيين، اليوم، بروتوكولا مع بنك ناصر، يتيح التعاون في عدة مجالات تشمل تدريبات والمساهمة في العلاج وغيرها.

تعاون نقابة الصحفيين وبنك ناصر

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ البروتوكول يتيح التعاون في مختلف الأمور، منها التدريب المشترك من خلال مركز النقابة، والمساهمة في العلاج وتحديدا العمليات الجراحية الصعبة، والأجهزة التعويضية والأدوية، بالإضافة إلى التعاون في مسابقات النقابة المختلفة سواء جائزة التفوق النقابي، أو الجوائز الأخرى التي تنظمها النقابة.

ومن جهته، قال أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي في بنك ناصر الاجتماعي، إن نقابة الصحفيين من المؤسسات العريقة التي نشعر أن لها دور كبير في المجتمع، وهي الذراع الاقتصادية لبنك ناصر.

إنشاء لجنة زكاة في نقابة الصحفيين

واقترح «عطية» خلال توقع البروتوكول، أن يتم إنشاء لجنة زكاة بنقابة الصحفيين لجمع التبرعات تتبع بنك ناصر، وتكون حاصلة على الشرعية في جمع التبرعات وخاضعة لجهة رسمية، لافتا إلى أن البنك قدم مساعدات بحجم 250 مليون جنيه لمختلف الفئات والمناحي التي تتماشى مع توجه الدولة في دعم المنظومة الصحية.

جاء ذلك بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وهشام يونس عضو مجلس النقابة، وأحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي، وحمدي عبدالرحمن المشرف على الإدارة العامة للمساعدات، ونشوى حمدي مدير إدارة المساعدات، وريهام مدير إدارة بقطاع التكافل الاجتماعي، ومحمد عبدالرحيم مدير إدارة المساعدات، ومها محمد مدير مساعد إدارة المساعدات.