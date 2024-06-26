ضعف مياه الشرب في دسوق بكفر الشيخ لمدة يومين بسبب أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، ضعف مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق والقرى المجاورة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى غدًا الخميس، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً ولمدة 13 ساعة.

ضعف مياه الشرب لمدة يومين في دسوق

وأرجعت الشركة في بيان لها، سبب ضعف مياه الشرب في مركز ومدينة دسوق والقرى المجاورة، نظرًا لتوقف «محطات دسوق 1، و2، و3، والمحطة الرئيسية» للقيام بأعمال التطهير بترعة القضابة من قبل وزارة الموارد المائية والري، إذ يجري تشغيل المحطات بنصف طاقتها الإنتاجية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.