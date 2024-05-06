«الدواء» تقدّم 7 نصائح قبل تناول الفسيخ والرنجة

يحتفل المصريون اليوم بشم النسيم، حيث يكثر تناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، وقدّمت هيئة الدواء بعض النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها عند تناول الفسيخ أو الرنجة، تفاديا للإصابة بالتسمم.

1- تناول كثير من المياه قبل تناول الفسيخ والرنجة.

2- وضع خل التفاح والليمون على الرنجة والفسيخ قبل تناولهما لقتل أي بكتيريا داخل المعدة بعد تناوله.

3- تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير والبقدونس والكرفس.

4- تناول النشويات المعقدة مثل الخبز البني.

5- تجنب تناول المشروبات الغازية.

6- تناول المشروبات الساخنة، مثل الشاي الأخضر والكركديه والينسون؛ لتطهير المعدة من السموم والفضلات.

7- تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي.