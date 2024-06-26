تفاصيل تنسيق مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية لمحافظة القليوبية.. يبدأ من 225 درجة

أعلنت مديرية التربية والتعليم تنسيق مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة طوخ في محافظة القليوبية للحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024 من أبناء القليوبية والمنوفية، مشيرة إلى أن المدرسة حكومية بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات، ومدة الدراسة بها 3 سنوات، وهي ضمن بدائل الثانوية العامة بعد الإعدادية.

تنسيق مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

وكشفت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تنسيق مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بلغ 225 درجة كحد ادني للعام الحالي للتقدم، لافتة إلى أن الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2024 يمكنهم التقدم إلكترونيا على هذا الرابط.

مميزات مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

أوضحت أن مميزات مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة طوخ في محافظة القليوبية جاءت كالتالي:

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة لمعايير الإدارة الدولية

- الحصول على شهادة أكاديمية دولية

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بالسنترالات

- الحصول على شهادات مهنية متخصصة

- السعي نحو توفير فرص وظيفية بالشركة والشركات التابعة والشركات المتخصصة الدراسي بالقطاع.

- توفير جميع المستلزمات المدرسية.

- توفير تابلت لكل طالب.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير وسائل مواصلات لنقل الطلاب لأماكن التدريب الميداني

أقسام مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

أشارت وكيل وزارة التعليم أن اقسام مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية كالتالي :

. اتصالات

. شبكات وأمن المعلومات

- تطوير مواقع وبرمجيات والمواقع الفنية للشركة والشركات التابعة.

شروط التقديم مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

أضافت أنه مع إعلان تنسيق مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية يشترط للتقدم للمدرسة التالي:

- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2024

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

- لا يقل مجموعه عن 225 درجة

- يفضل إجادة اللغة الانجليزية

- اجتياز الطالب اختبارات القبول الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي، حيث يتحمل الطالب جزءاً من التكاليف الإجمالية تقدر من خلال الشركة المصرية للاتصالات ويتم سدادها على أقساط.