مميزات مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية في الدقهلية.. «بديلة للثانوية العامة»

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة الدقهلية، واحدة من البدائل المميزة للثانوية العامة بعد الحصول على الشهادة الإعدادية.

مميزات مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة الدقهلية

وجاءت مميزات مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة الدقهلية كما يلي.

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الحصول على شهادة أكاديمية دولية وشهادات مهنية متخصصة.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة السنترالات ومواقع الفنية للشركة والشركات التابعة.

- السعي نحو فرصة أفضل للعمل في الشركة والشركات التابعة لها والشركات المتخصصة بالقطاع.

- توفير جميع مستلزمات المدرسة.

- توفير تابلت لكل طالب.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير وسائل المواصلات لكل طالب لنقلهم إلي أماكن التدريب المدني.

نظام الدراسة في مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية

وفيما يتعلق بنظام الدراسة داخل مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة الدقهلية، فهو مشابه لنظام الدراسة في الثانوية العامة لمدة 3 سنوات، ويحصل الطالب في نهاية الدراسة على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، وشهادة أكاديمية دولية وشهادات مهنية متخصصة، ويتم توفير فرص عمل له.