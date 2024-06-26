«حياة كريمة» تطلق حملة «استهلاك أقل - تأثير كبير» لترشيد الطاقة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة اليوم، إطلاق حملتها الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار «استهلاك أقل.. تأثير كبير»، متابعة: «تهدف الحملة التي تعد الأكبر من نوعها في مصر، إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع، وتحفيز المواطنين والمؤسسات على تبني سلوكيات وممارسات مستدامة».

وقالت بثينة مصطفى المتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة: «تأتي الحملة في إطار حرص مؤسسة حياة كريمة على تحقيق التنمية المستدامة في مصر، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة تحديات تغير المناخ، نؤمن بأنّ ترشيد الطاقة هو مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، ولكل فرد دور مهم في حماية البيئة وتأمين مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة».

وتستهدف حملة «استهلاك أقل تأثير كبير» جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأسر والشركات والمؤسسات التعليمية والدينية، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتعليمية، تشمل ما يلي.

- حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة، للتوعية بأهمية ترشيد الطاقة وتقديم نصائح عملية لتوفير الكهرباء والمياه في الحياة اليومية وتشجير المدن، إضافة إلى نشر أهداف التنمية المستدامة والخاصة بالبيئة الخضراء.

- برامج تعليمية في المدارس والجامعات، لتعزيز الوعي البيئي وغرس قيم الاستدامة لدى الأجيال الشابة بالإضافة لأنشطة ومعسكرات صيفية.

- مبادرات مجتمعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتشجيع المشاركة الفعالة في ترشيد الطاقة.

- مسابقات وجوائز لتحفيز الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات مستدامة ونشر سبل وآليات لتتبع استهلاك الطاقة وتقديم نصائح مخصصة للمستخدمين.