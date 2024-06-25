«حياة كريمة» تتكفل بجهاز عروسة بدار السلام بعد سقوط سقف عمارة بشكل مفاجئ

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» تقديم الدعم اللازم للأسرة المتضررة جراء انهيار سقف عقار بدار السلام، على خلفية انهيار سقف المنزل، والذي دمر جهاز عروسة وضرر بالأسرة كلها.

وقررت حياة كريمة التكفل بتوفير جهاز جديد كامل للعروسة ودعم الأسرة بالكامل من أجل استقرارها.

ولفتت المؤسسة إلى توجيه فريق من المتطوعين على الفور لمكان الحادث، لإجراء معاينة أولية، وتقيم الوضع؛ للوقوف على حجم المشكلة وتقديم الدعم اللازم بشكل أفضل.