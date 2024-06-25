رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«حياة كريمة» تتكفل بجهاز عروسة بدار السلام بعد سقوط سقف عمارة بشكل مفاجئ

كتب:

يسرا البسيوني
07:42 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
فريق متطوعي حياة كريمة أثناء تسليم جهاز العروسة

فريق متطوعي حياة كريمة أثناء تسليم جهاز العروسة

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» تقديم الدعم اللازم للأسرة المتضررة جراء انهيار سقف عقار بدار السلام، على خلفية انهيار سقف المنزل، والذي دمر جهاز عروسة وضرر بالأسرة كلها.

وقررت حياة كريمة التكفل بتوفير جهاز جديد كامل للعروسة ودعم الأسرة بالكامل من أجل استقرارها.

ولفتت المؤسسة إلى توجيه فريق من المتطوعين على الفور لمكان الحادث، لإجراء معاينة أولية، وتقيم الوضع؛ للوقوف على حجم المشكلة وتقديم الدعم اللازم بشكل أفضل.

اقرأ المزيد:

تفاصيل 335 مشروعا لتنمية قرى مركز جرجا ضمن «حياة كريمة».. مستشفيات ومدارس

«حياة كريمة» تطلق قافلة علاجية مجانية في المنيا.. تضم 8 تخصصات طبية

«حياة كريمة» تستجيب لأهالي أسوان.. تركيب عدد من المظلات للوقاية من الشمس

الكشف على 1314 مريضا في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

«حياة كريمة» توزع أجهزة عرائس وتروسيكلات على الأكثر استحقاقا بكفر الشيخ
بقلم يسرا البسيوني