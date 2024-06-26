«حياة كريمة» تطلق قافلة طبية مجانية بالمنيا.. تضم 8 تخصصات

نفذت مديرية الصحة بالمنيا اليوم، قافلة طبية علاجية في قرية بوجا بمركز سمالوط، استمرت على مدار يومين متتاليين، 26 و27 يونيو الحالي، في إطار مبادرة «حياة كريمة».

التخصصات الطبية للقافلة

تأتي هذه الخطوة بهدف تقديم خدمات علاجية مجانية لجميع سكان القرى والمناطق ذات الاحتياجات الخاصة، وتسهيل وصول الخدمات الصحية لهم في أماكن إقامتهم.

وتشمل القافلة الطبية التي أطلقتها حياة كريمة اليوم، عدة تخصصات متنوعة مثل «طب الأطفال، والباطنة، والجراحة، وطب الأسنان، والجلدية، وطب القلب والصدر، وطب الرمد، وجراحة الأنف والأذن»، بإشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.

قوافل حياة كريمة الطبية

وتقدم القافلة خدمات طبية شاملة تشمل إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة، وصرف العلاج بشكل مجاني، إضافة إلى تحويل الحالات التي تتطلب رعاية طبية خاصة للمرافق الصحية المناسبة.

تأتي هذه الجهود بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من أجل تحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين في محافظة المنيا، مع التركيز على القرى والمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الطبية.