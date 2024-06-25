تفاصيل 335 مشروعا لتنمية قرى مركز جرجا ضمن «حياة كريمة».. مستشفيات ومدارس

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بقرى مركز جرجا، وعددها 335 مشروعا تشرف عليها القطاعات المركزية، وذلك في مختلف القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطنين.

خطة مشروعات «حياة كريمة» في قرى مركز جرجا

وأوضح محافظ سوهاج، في بيان، أن خطة مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز جرجا، تشمل 114 مشروعا للصرف الصحي، ومحطة معالجة المحاسنة، و23 مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب، ومحطة مياه شرب، و54 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، وإنشاء وتطوير 24 وحدة صحية.

وأشار «الفقي» إلى أن خطة المبادرة بجرجا تشمل أيضا إنشاء ورفع كفاءة 10 طرق داخلية، وإنشاء 5 مجمعات للخدمات الحكومية، و5 مجمعات للخدمات الزراعية، و4 نقاط إسعاف، إضافة إلى إنشاء وتطوير 4 مراكز للشباب، وإنشاء مركزين لتنمية الأسرة والطفل، ورفع كفاءة وحدتين اجتماعيتين، فضلا عن إنشاء مركز تأهيل اجتماعي.

تطوير المدارس ورفع كفاءة مكاتب البريد

وأضاف «الفقي» أن مشروعات «حياة كريمة» بمركز جرجا، تشمل أيضا 87 مشروعا تشرف عليها القطاعات المركزية، ومنها إنشاء وتطوير مدارس، وتطوير ورفع كفاءة مراكز البريد، وتبطين الترع، وإنشاء مجمع حرفي بقرية «بيت خلاف»، مشيرا إلى الانتهاء من 96 من تلك المشروعات بنسب تنفيذ 100%.