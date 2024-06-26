استقر سعر الدينار الكويتي، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 26-6-2024، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 156.01 جنيه للبيع، و156.01 جنيه للشراء.

استقرار سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 155.66 جنيه للبيع، و154.84 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 155.65 جنيه للبيع، و154.81 جنيه للشراء.

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة إلى 154.70 جنيه للبيع، و155.82 جنيه للشراء.