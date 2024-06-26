أسماء مدارس التمريض للبنات بالقاهرة 2024.. بدائل الثانوية العامة

كشفت مصادر في وزارة الصحة أسماء مدارس التمريض للبنات بالقاهرة 2024، إذ من المتوقع الإعلان عن تنسيق القبول بها خلال الأيام المقبلة، وفقا للضوابط القواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث يُمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمختلف الإدارات التعليمية في محافظة القاهرة الالتحاق بالمدارس حال اجتياز كل الاشتراطات، أبرزها اجتياز الحد الأدنى، إليكم أسماء وعناوين مدارس التمريض للبنات بالقاهرة 2024.

مدارس التمريض للبنات بالقاهرة 2024

تستعرض «الوطن»، في النقاط التالية وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الصحة ومحافظات القاهرة كل الأسماء الخاصة بأسماء مدارس التمريض للبنات بالقاهرة 2024 :

** مدرسة تمريض مجمع التوفيق

** مدرسة التمريض صدناوي

** مدرسة تمريض المقطم

**مدرسة تمريض أطفال مصر

**مدرسة تمريض مدينة نصر

**مدرسة تمريض النصر حلوان

**مدرسة تمريض مدينة نصر.

**مدرسة تمريض شبرا بنين

وتابعت المصادر أنه يمكن للطلاب مواصلة التعليم الجامعي بعد القبول في مدارس التمريض المختلفة، وذلك خلال فترة تنسيق الجامعات 2024 ووفقا للقواعد والقرارات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي، والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.