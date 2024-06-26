بدء صرف معاشات شهر يوليو 2024 من البريد لحاملي كروت ميزة

أعلنت مصادر في الهيئة القومية للبريد المصري، بدء صرف معاشات شهر يوليو، الآن، لكل المستحقين الذين يمتلكون كروت ميزة من خلال منافذ البريد في كل أنحاء الجمهورية.

صرف المعاشات بدأ الآن

وأكدت مصادر في الهيئة، أن عملية صرف المعاشات على كارت ميزة، ستبدأ من الساعة الخامسة مساءً، اليوم الأربعاء، ليكون صرف المُستحقات الخاص بأصحاب المعاشات مبكرًا عن موعده الرسمي بـ6 أيام.

الصرف استثنائي هذا الشهر

ووأشارت إلى أنه كان من المُقرر أن يتم صرف المعاشات للمستحقين في يوم 1 من كل شهر، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ولكن الصرف في شهر يوليو 2024 سيكون استثنائيا، ليأتي اليوم الأربعاء 26 يونيو.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه خلال اجتماع عُقد مع رئيس مجلس الوزراء، بتبكير موعد الصرف ليكون في شهر مارس الماضي 2024، بدلًا من شهر يوليو المقرر أن تكون فيه الزيادة وفقًا للقانون 15% كحد أقصى.