بعيدا عن حالتها الاجتماعية.. هل يجوز للابنة الجمع بين معاش والديها؟

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إمكانية الجمع بين معاشين في العديد من الحالات، أبرزها جواز جمع الابنة بين معاش والدها ووالدتها معًا.

الجمع بين معاش الوالدين دون حد أقصى

وأتاح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، إمكانية أن تجمع الابنة بين معاش والدها ووالدتها وذلك دون حد أقصى لذلك، سواء كانت الابنة لم تتزوج أو مطلقة أو أرملة.

جمع الأرملة بين معاشين

كما أنَّه وفقًا للقانون يُمكن أن تجمع الأرملة بين معاشها أيضًا ومعاش زوجها، وتجمع بين دخلها من العمل ومعاشها عن زوجها وذلك دون حد أقصى.

وهناك العديد من الحالات التي يُمكن فيها الجمع بين معاشين والتي جاءت كالآتي:

1- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

2- المعاش المستحق عن نفسه.

3- المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.

4- المعاش المستحق عن الوالدين.