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استشاري جراحة المخ: اللبان ليس له علاقة بحدوث السكتة الدماغية

كتب:

يارا أشرف
03:53 م | الأربعاء 26 يونيو 2024
اللبان

اللبان

نفى الدكتور محمد سمير الملا، استشاري جراحة المخ والأعصاب، ما يتم تداوله بأن اللبان يسبب السكتة الدماغية، قائلا إنه ليس له علاقة بالأمر، وإنما تناول السكريات بشكل مفرط يوميا، من الممكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية كالسكتة الدماغية.

خطورة تناول السكريات

وأضاف «الملا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ورضوى حسن، عبر فضائية «dmc»، أن تناول السكريات لا تجعل الإنسان عُرضة للإصابة بمرض السكر فقط، بل أيضا عُرضة لضرر كبير في المخ، والذي ينتج عنه سكتة دماغية أو فرط حركة أو الأرق ليلا أو التوتر العصبي، مشيرا إلى أن المخ يحتاج إلى نسب قليلة من السكريات.

 كمية السكر في اللبان

وتابع، أن كمية السكر في اللبان تعتبر قليلة مقارنة بمنتجات أخرى كثيرة كالشيكولاتات، مشيرا إلى أنه لا يُفضل تناول المنتجات التي تحتوي على مواد صناعية.

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