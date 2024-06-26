سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-6-2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك بمنتصف التعاملات اليومية، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري حوالي 51.36 جنيه للبيع، و51.23 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعراليورو في البنك الأهلي المصري حوالي 51.52 جنيه للبيع، و51.25 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصرحوالي 51.60 جنيه للبيع، و51.32 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو في بنك القاهرة حوالي 51.45 جنيه للبيع، و51.71 جنيه للشراء.