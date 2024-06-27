سعر اليورو اليوم الخميس 27-6-2024 في البنوك

سجل سعر اليورو اليوم الخميس 27-6-2024، استقرارا نسبيا في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 51.28 جنيه للشراء، ونحو 51.44 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر اليورو اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس عند 51.25 جنيه للشراء، ونحو 51.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

لامس سعر اليورو اليوم في بنك مصراليوم 51.33 جنيه للشراء، و51.6 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

استقر سعر اليورو في بنك الكويت الوطني عند 51.22 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib نحو 51.27 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعراليورو اليوم في بنك الإسكندرية نحو 51.23 جنيه للشراء، ونحو 51.53 جنيه للبيع.