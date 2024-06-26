«5 ملفات».. البابا يستعرض الرؤية المستقبلية لأمانة خدمة الشباب بالإسكندرية

التقى البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أعضاء الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية.

الرؤية المستقبلية لأمانة خدمة الشباب بالإسكندرية

وطرح القس داود وديع مسؤول الأمانة الرؤية المستقبلية لها من خلال رصد الواقع، وذلك لوضع خطة عمل لتسهيل العقبات وحل المشكلات المعاصرة التي تواجه الشباب، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة من بينها، قيام قطاعات الإسكندرية الرعوية الأربعة بترشيح عدد من الشباب المتميز ممثلًا عن القطاع، للتواصل مع الأمانة العامة والآباء الأساقفة لتسهيل أمور خدمة الشباب.

ومن الموضوعات التي نطرحها «وديع» تشجيع الخدمة بالرياضة في إطار روحي، من خلال ممارسة الرياضات المختلفة وخصوصا كرة القدم، فضلا عن كيفية استغلال فكرة «PodCast» لسرعة الوصول والتواصل مع الشباب.

تنظيم لقاءات وملتقيات لشباب الإسكندرية

كما استعرض «وديع» التحضير لعمل لقاءات وملتقيات لشباب الإسكندرية على غرار ملتقيات الشباب العالمية.

وحضر اللقاء الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم اميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.