«الثقافة الفلسطينية» تعلن القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية عن القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني للرواية العربية، في دورتها الثالثة للعام 2024، إذ عقدت لجنة التحكيم برئاسة الروائي أحمد المديني، اجتماعاً اليوم وانتهى بالإعلان عن 5 روايات مرشحة للقائمة القصيرة.

5 روايات ضمن القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني

وضمت القائمة القصيرة 5 روايات وهي حسب الترتيب الهجائي:

«2067» للروائي سعد القرش من مصر، «وجعٌ لا بدَّ منه» للروائي عبد الله تايه من فلسطين، «باقي الوشم» للروائي عبد الله الحسيني من الكويت، «ربيع الإمام» للروائي محمد سيف الرحبي من سلطنة عُمان، «برلتراس» للروائي نصر سامي من تونس.

وأشاد وزير الثقافة عماد حمدان، بدور لجنة التحكيم الخاصة بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية بدورتها الثالثة للعام 2024 برئاسة الناقد والروائي المغربي أحمد المديني، وأعضاء اللجنة على حرصهم وجهدهم من خلال المتابعة والمُراجعة للروايات المُرشحة، التي جاءت بظروف قاسية وصعبة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال «حمدان»، إن استمرار الجائزة التي تحمل اسم من أسماء الثقافة الوطنية، ورمز من رموز المقاومة الفلسطينية في ظروف استثنائية نتيجة العدوان المستمر لهو التأكيد على وعينا أن الثقافة مُقاومة وأن الرواية الوطنية الفلسطينية لا يُمكن محوها وطمسها مهما حاول الاحتلال من تغيير وتهويد وتزوير، فالأرض بشواهدها ومعالمها وحجارتها وترابها ولونها تروي حكاية الفلسطيني منذ الأزل.

السردية الفلسطينية

وأضاف «حمدان»، أن السردية الفلسطينية وسر بقاؤها وإبداعها لأنها محمولة على وعي الفلسطيني بأهمية الدفاع عن الأرض والإنسان سواء على الوطن أو في شتى بقاع الأرض.

وقال الروائي والناقد المغربي أحمد المديني رئيس لجنة التحكيم، إن الروايات المُرشحة تناولت قضايا اجتماعيّة سياسية، وفلسفيّة، ووجوديّة، وتجسيد الشخصيات من خلال الاهتمام بالبعد الإنساني، إذ تتصدر تيمة الغلبة والهيمنة جميع الروايات، وتتفرّع عنها مواضيعُ الظلم الاجتماعي وغيرها، إذ يحضر التاريخ بقوة في عدد من الروايات، وتحدث بعضها عن الهمّ الوطني والقومي والإنساني.

وكانت الوزارة أعلنت، الشهر الماضي، القائمة الطويلة للجائزة التي تضمنت 14 رواية، وتشتمل على كتّاب من 10 دول عربية، وأطلقت هذه الجائزة بمناسبة الذكرى الخمسين لاستشهاد الأديب غسان كنفاني في العام 2022.