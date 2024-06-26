رسميا.. بدء صرف معاشات يوليو 2024 غدا من كل البنوك والمنافذ

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024، ليبدأ صرف المعاشات اعتبارا من غد الخميس 27 يونيو، لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه.

تبكير صرف معاشات شهر يوليو 2024

وقال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية، إن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية، وجميع فروع مكاتب البريد المصري.

فيما قررت الهيئة القومية للبريد المصري، تبكير صرف معاشات يوليو 2024 لأصحاب المعاشات ممن يصرفون مستحقاتهم من منافذ البريد عبر كارت ميزة، مؤكدة أنّه سيجري تحميل المعاشات على كارت ميزة بداية من الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء.

في سياق آخر، أعلنت مصادر في بنك ناصر الاجتماعي، تبكير صرف معاشات شهر يوليو 2024 لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من خلال البنك، مشيرًا إلى تبكير صرف المعاشات الخاصة بشهر يوليو هذا الشهر بشكل استثنائي ليكون غدًا الخميس.