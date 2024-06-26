سعر قفص التين الشوكي 2024 في الأسواق

التين الشوكي من الفاكهة المرتبطة بفصل الصيف، ويوجد منها كميات كثيرة في الأسواق، بحسب حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات في الغرفة التجارية، الذي أكد أنّ سعر قفص التين الشوكي 2024 مستقر في الأسواق.

سعر قفص التين الشوكي 2024

ويصل سعر قفص التين الشوكي 2024 إلى نحو 360 جنيهًا ويحتوي على 120 حبة، أي أنّ سعر الحبة الواحدة نحو 3 جنيهات للجملة بينما يباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات حسب حجم الحبة ودرجة جودتها.

ويختلف سعر قفص التين الشوكي 2024 من مكان إلى آخر، ففي المناطق الشعبية يباع التين الشوكي للمستهلك الحبة الواحدة بـ4 جنيهات، ويصل ثمنها في أماكن أخرى إلى 6 جنيهات وأكثر حسب المكان.

أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الموز البلدي 20 جنيهًا بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو التفاح المحلي 29 جنيها للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الخوخ 22 جنيها بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو البرقوق إلى 37 جنيها للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو البلح العجوة 36 جنيها بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو التفاح الجولدن 70 جنيهًا للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو العنب المستورد 38 جنيها بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو الكنتالوب إلى 14 جنيها للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو المانجو البلدي 46 جنيها بالأسواق.