«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا الخميس: الحرارة تصل إلى 45 درجة مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس، مؤكدة استمرارة الموجة شديدة الحرارة على معظم الأنحاء بسبب نسب الرطوبة العالية، لتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 45 درجة مئوية على بعض محافظات الصعيد.

حالة الطقس غدا

ويسود غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا على معظم الأنحاء، مائلا للحرارة رطبا خلال الليل، وعلى السواحل الشمالية يكون حارا رطبا نهارا، معتدلا رطبا ليلا، وترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 41 درجة محسوسة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتصل إلى 44 درجة على جنوب سيناء، وتتخطى ذلك إلى 45 درجة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة الخميس

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والأقاليم غدا الخميس العظمى والمحسوسة، التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد. العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية.