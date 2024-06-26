«الأرصاد» تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن سبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف جغرافيا، مشيرة في بيان صحفي إلى أن هناك أكثر من سمة مناخية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة، تتمثل في الآتي:

- وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس طوال ساعات النهار، ما يزيد الإحساس بالحرارة، خاصة في فترات الظهيرة من 11 صباحا وحتى 5 عصرا، وما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

- استمرار تأثير منخفض الهند الموسمي، الذي يزيد من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت البيان إلى أن منخفض الهند الموسمي يؤثر على البلاد طوال أشهر الصيف الثلاثة، ويأتي عبر البحر المتوسط، ومحمل ببخار الماء.

درجات الحرارة العظمي والمحسوسة المسجلة اليوم

وجاءت درجات الحرارة العظمي والمحسوسة المسجلة كالتالي:

القاهرة: العظمى 39 المحسوسة 41.

العاصمة الإدارية: العظمى 39 المحسوسة 41.

6 أكتوبر: العظمى 39 المحسوسة 42.

بنها: العظمى 38 المحسوسة 41.

دمنهور: العظمى 36 المحسوسة 39.

وادي النطرون: العظمى 37 المحسوسة 39.

الزقازيق: العظمى 38 المحسوسة 40.

شبين الكوم: العظمى 38 المحسوسة 41.

الإسماعيلية: العظمى 40 المحسوسة 42.

السويس: العظمى 39 المحسوسة 41.

الإسكندرية: الحرارة العظمى 33 المحسوسة 36.

مطروح: العظمى 32 المحسوسة 35.

العلمين: العظمى 31 المحسوسة 34.

بورسعيد: العظمى 32 المحسوسة 35.

دمياط: العظمى 33 المحسوسة 36.

رفح: العظمى 32 المحسوسة 35.

- الفيوم: الحرارة العظمى 39 المحسوسة 40.

- بني سويف: العظمى 39 المحسوسة 40.

- المنيا: العظمى 40 المحسوسة 42.

- أسيوط: العظمى 40 المحسوسة 42.

- سوهاج: العظمى 42 المحسوسة 43.

- قنا: العظمى 43 المحسوسة 43.

- الأقصر: العظمى 43 المحسوسة 44.

- أسوان: العظمى 44 المحسوسة 45.

- الوادي الجديد: العظمى 44 المحسوسة 45.

- أبو سمبل: العظمى 43 المحسوسة 44.

- شرم الشيخ: العظمى 42 المحسوسة 44.

- سفاجا: العظمى 42 المحسوسة 44.

- مرسي علم: العظمى 42 المحسوسة 45.

- الغردقة: العظمى 42 المحسوسة 44.