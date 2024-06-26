«وحدة الوطن وبناء الجمهورية الجديدة».. جامعة الإسكندرية تحتفل بذكرى 30 يونيو

قالت الإعلامية أماني سريح، مدير عام مركز النيل للإعلام، إن جامعة الإسكندرية نظمت احتفالية اليوم ، بعنوان «وحدة الوطن وبناء الجمهورية الجديدة»، تزامناً مع الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

قنصوة: الشعب المصري سطر ملحمة وطنية في ثورة 30 يونيو

تحدث الدكتور عبد العزيز قٌنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية عن «نظرية الفوضى الخلاقة» ودورها السلبي في تمزيق الأوطان، مؤكدًا أن الشعب المصري سطر ملحمة وطنية في ثورة 30 يونيو، أنقذت مصر من مُخطط التفكك، وأعادت البلاد للطريق الصحيح نحو بناء جمهورية جديدة بقيادة الرئيس السيسي، كما أبرز دور جامعة الإسكندرية في تحقيق تنافسية التعليم والتوسع الكبير بفضل تميز أعضاء هيئة التدريس، مما جعلها قبلة للطلاب من 52 دولة.

السنيني: تحويل الولاء والانتماء لشعارات واقعية

قالت الدكتورة أم العز السنيني، مدير عام إعلام الإسكندرية ومطروح، إن ثورة 30 يونيو جاءت لاستعادة الهوية المصرية وتأكيد وحدة الوطن، مُشددة على ضرورة تحويل الولاء والانتماء لشعارات واقعية من خلال الأنشطة التي تعزز هذه القيم.

وتحدث الدكتور إبراهيم الجمل، رئيس لجنة الفتوى ومدير عام الدعوة والإعلام الديني بالأزهر الشريف، عن أهمية وحدة الأوطان في بناء الجمهورية الجديدة، داعيًا لتجنب الفوضى الخلاقة والتعاون لبناء الثقة بين جميع أطياف المجتمع.

وأشار الدكتور معتز الشناوي إلى دور الإنسان في مواجهة تحديات الأمن القومي، مٌبرزًا أهمية الجيش المصري في إفشال مخططات التقسيم خلال ثورة 30 يونيو.

وأكد الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية، أن 30 يونيو يعد يوما فارقًا في تاريخ مصر والعالم، حيث أوقفت الثورة الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط.

أبوزيد: تطوير التعليم وبناء مدارس وفصول جديدة

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن هناك اهتمام من القيادة السياسية بتطوير التعليم وبناء مدارس وفصول جديدة.

في ختام الاحتفالية، تحدث النائب إيهاب زكريا المنسق العام للتحالف الوطني بمحافظة الإسكندرية، عن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، معربًا عن فخره بالاحتفال بذكرى 30 يونيو في جامعة الإسكندرية، التي لعبت دورًا كبيرًا في الثورة.

تخلل الاحتفال عرض فيلم تسجيلي عن مشروع الهيئة العامة للاستعلامات لإعادة إحياء الجريدة السينمائية، واختتمت الاحتفالية بأغاني وطنية لكورال جامعة الإسكندرية.

حضر الاحتفالية والدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر المجلس القومي للمرأة، واللواء هشام لطفي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، بالإضافة إلى لفيف من مديري مراكز الإعلام وعمداء ووكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية والطلاب، وقدم الاحتفالية أحمد خيري، رئيس قطاع الأخبار بإذاعة الإسكندرية.