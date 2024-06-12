«حماة الوطن» يحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر

أعلن حزب حماة الوطن عقد احتفالية اليوم بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، التي تقام تحت شعار «رحلة عزيزة - سنوات مضيئة في تاريخ مصر»، وستقام الفعالية اليوم الأربعاء، في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

دخول العائلة المقدسة إلى مصر

تهدف هذه الاحتفالية إلى تسليط الضوء على أحد أهم الأحداث التاريخية والدينية في تاريخ مصر، إذ تمثل ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر رمزًا للسلام والمحبة التي تجمع المصريين، وستكون هذه المناسبة فرصة للاحتفاء بالتراث الروحي والثقافي المصري وتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك بين جميع فئات المجتمع.

يعد هذا الحدث جزءًا من الجهود المستمرة لحزب حماة الوطن لتعزيز الوحدة الوطنية والاحتفاء بالتاريخ المصري العريق، إذ يسعى حزب حماة الوطن من خلال هذه الفعالية إلى ترسيخ مفاهيم الوحدة والتآخي بين أبناء الوطن، وتسليط الضوء على القيم النبيلة التي حملتها هذه الذكرى عبر العصور.

ومن خلال هذه الاحتفالية، أكد حزب حماة الوطن على التزامه بدعم التماسك الاجتماعي وإبراز الهوية الوطنية التي تحتضن الجميع بمختلف معتقداتهم وتوجهاتهم.