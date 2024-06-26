مدربة صحة نفسية تشدد على ضرورة بناء مساحة من الثقة بين الآباء والأبناء

أبرز برنامج «السفيرة عزيزة»، من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ورضوى حسن، المُذاع على شاشة «dmc»، أهمية حماية صحة الأبناء النفسية، وتأمين مستقبلهم النفسي، خاصة في مرحلة المراهقة.

تقول نرمين جمال، مدربة الصحة النفسية، إن الشباب في سن المراهقة يعتزوا بصداقاتهم، ويرغبون في الاحتفاظ بأصدقائهم، فيلجأوا للعديد من الأساليب، مثل ما تفعله بعض الفتيات من احتواء صديقاتها، وإخبار واحدة منهن أنها تهتم بها أكثر من البقية للاستحواذ عليها، موصية بضرورة الحفاظ على الصحة العقلية والنفسية للأبناء، وتعليمهم كيفية الحكم على الأمور، وبناء الثقة معهم، ليحكوا للأهل ما يحدث معهم بدون خوف.

وأوضحت أن تربية الأبناء على بناء شخصية قوية وواثقة، مهم لصحتهم النفسية، قائلة: «قيم مشاعرك وأفكارك ويومك يوماً بيوم، ولا تترك الحكم للآخرين، وبناء على تقييمك لذاتك قدر ما هو إيجابي واصلح ما هو سلبي، ولا تعزل نفسك تماماً عن النقد فقد يكون حقيقي، في كل موقف تناوله بشكل حيادي، واحكم على كل موقف على حدى».