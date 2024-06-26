«مياه كفر الشيخ» تستعرض مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ الاستشاري العام لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، وذلك لإعداد مقترح خطة العمل للشركة لتحقيق أقصى استفادة من المشروع.

استعراض مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر

وخلال اللقاء تم إلقاء ملخص سريع عن فكرة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، وأهدافه، كما تم التطرق إلى الأهداف الاستراتيجية والرؤية والرسالة، وأيضاً الأهداف التكتيكية والأهداف التشغيلية للمشروع.

وأكد اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ والعضو المنتدب، على أهمية مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، والذي يتم وفق خطة متكاملة، يُشارك في تنفيذها عدد من الوزارات، وتعمل على تحسين نوعية المياه في المصرف، وتقليل التلوث الذي يصل منه إلى البحر المتوسط، بالإضافة إلى تحسين الوضع الصحي والبيئي والاقتصادي للمواطنين في المنطقة.

588 ألف فدان زمام مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر

جدير بالذكر أنّه يتم تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان من خلال وزارات الموارد المائية والري والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية، بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كتشنر والبحر المتوسط، وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيط المصرف بإجمالي 2.40 مليون نسمة تقريباً بمحافظات «الدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ».