«السياحة والآثار»: لا صحة لتصوير أغنية في قصر البارون إمبان بمصر الجديدة

أكد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، عدم صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من صور فوتوغرافية لتصوير أغنية استعراضية «فيديو كليب» تظهر في خلفيتها الواجهة الرئيسية لقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة.

«مصطفى»: الواجهة التي ظهرت في الأغنية «مقلدة»

وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إلى عدم تصوير هذه الأغنية داخل قصر البارون إمبان، موضحا أن الواجهة التي ظهرت بالعمل الاستعراضي كخلفية ليست الواجهة الأصلية للقصر كما أُشيع، وأن شكل الواجهة بالصور مختلف تماماً عن الواجهة الأصلية للقصر، حيث أنها ديكور مقلد لواجهة القصر قام بتصنيعها القائمون على تصوير العمل الاستعراضي وليست الواجهة الأصلية له.

ضوابط التصوير داخل المواقع الأثرية والمتاحف

وأضاف «مصطفى»، أن أي تصوير يتم داخل المواقع الأثرية والمتاحف يكون من خلال تصريح مسبق من القطاع المختص، ووفقا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وناشد المجلس الأعلى للآثار وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانصياع وراء الشائعات وتحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين والبلبلة، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة على الرقم «19654».