وظائف شاغرة في السعودية لأصحاب المؤهلات المتوسطة.. الشروط ورابط التقديم

تطلب إحدى شركات التوصيل بالسعودية عددا من الموظفين للعمل لديها كمندوبي توصيل بمدينة الرياض السعودية، على أن يكونوا من الحاصلين على مؤهلات متوسطة فيما فوق، مقابل الحصول على رواتب تصل إلى 1800 ريال سعودي.

شروط وظيفة بشركة توصيل سعودية

تشترط الشركة فيمن يتقدم على وظائفها، أن تتوفر فيه مجموعة من المتطلبات، كالتالي:

- وجود خبرة سابقة في مجال توصيل الطلبات·

- يفضل من لديه رخصة قيادة سيارة خاصة، أو دراجة نارية «موتوسيكل»·

- ألا تتعدى سنه 30 عاما·

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ أو فوق متوسط أو متوسط.

مميزات الوظيفة

يحصل المقبول بتلك الوظيفة على مجموعة من الميزات كالتالي:

- راتب يتراوح بين 1500 إلى 1800 ريال سعودي.

- طبيعة الوظيفة: يوم كامل.

- توفير سكن تابع للشركة.

- توفير مواصلات (وسيلة مواصلات على حساب الشركة).

- تأمينات صحية.

ويمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنــــــــــــا، ثم الضغط على تقدم للوظيفة وإدخال البيانات المطلوبة.