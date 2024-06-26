وظائف مترو الأنفاق 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتنظيم المترو، وجود وظائف شاغرة بمترو الأنفاق 2024، وتتمثل في مساعد سائق قطار.

الشروط المطلوبة لوظائف مترو الأنفاق 2024

ووفقا للشركة المصرية لإدارة وتنظيم المترو، فإن الشروط المطلوبة لوظائف مترو الأنفاق 2024 جاءت كالتالي:

1- المؤهل العلمي المطلوب: دبلوم فني صناعي «بنظام الثلاث وخمس سنوات - معهد فني صناعي - بكالوريوس فني صناعي أو تكنولوجي في أحد التخصصات «كهرباء – ميكانيكا – إلكترونيات - اتصالات» والأولوية للمؤهل الأعلى.

2- السن: ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة على 35 عامًا وقت نشر الإعلان.

3- ذكور فقط.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو معاف نهائي.

5- محل الإقامة: أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى.

6- ليس له سجلات جنائية.

7- يقبل العمل بنظام الورادي الصباحية والمسائية طبقا لجداول التشغيل.

8- إجراء اختبارات شفوية وتحريرية وتخصصية متضمنة اختبار اللغة الإنجليزية.

9- يتم عقد مقابلات شخصية لمن يجتاز جميع الاختبارات الشفوية والتحريرية.

10- الخضوع لإجراءات الكشف الطبي «بدني وعقلي» واجتياز تحليل المخدرات.

11- يخضع الناجحون بعد ذلك لمرحلة الاختبارات النفسية الحركية بالمركز النفسي للقوات المسلحة.

المستندات المطلوبة لوظائف مترو الأنفاق 2024

وحددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بعض المستندات التي يجب توافرها للتقديم على وظائف مترو الأنفاق 2024 وجاءت كالتالي:

- صورة المؤهل الدراسي والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها «إن وجدت».

- صورة من موقف التجنيد.

- صورة من شهادة الميلاد الكمبيوتر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادات الخبرة «إن وجدت».

- صور من الشهادات التدريبية التي حصل عليها «إن وجدت».

- 2 صورة شخصية 4*6.

أماكن التقديم على وظائف مترو الأنفاق 2024

جدير بالذكر أن الطلبات تقدم بمقر الشؤون الإدارية بمبنى حمامات القبة، يوميا من 9 صباحا وحتى 1 ظهرا ما عدا يوم الجمعة، وذلك خلال الفترة من 25 يونيو حتى 4 يوليو.