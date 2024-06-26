كراسة شروط شقق القاهرة الجديدة بالإسكان التعاوني.. بدء الطرح في 10 يوليو

حصلت «الوطن» على نسخه من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد لوحدات الإسكان التعاونى بمدينة القاهرة الجديدة، التى يبدأ حجزها بداية من يوم الأربعاء الموافق 10 من يوليو المقبل.

الطرح الجديد لوحدات الإسكان التعاونى

وكشفت كراسة الشروط والمواصفات، أن الطرح الجديد لوحدات الإسكان يضم 29 وحدة سكنية عبارة عن نصف تشطيب بمساحات تبدأ من 109 حتى 152 متر مربع، يمكن معرفة تفاصيلها من «هنـا».

وقال المهندس وليد البارودى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان خلال لـ«الوطن»، أن الطرح الجديد يأتى في إطار السياسة العامة التي تنتهجها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوفير المسكن اللائق بسعر يتناسب مع جميع شرائح المجتمع، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم تسليم الوحدات السكنية الجديدة بحلول ديسمبر المقبل، ضمن وحدات مشروع «لؤلؤة القاهرة الجديدة» بقطاع الأندلس خلف الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

المشروع على مساحة 143 فدان

أضاف البارودى، المشروع مقام على مساحة 143 فدان يحتوى على منطقة خدمات جارى تنفيذها تتوسط موقع المشروع تتكون من المبنى التجاري والمبنى الإدارى والاجتماعى والمسجد والمناطق والملاعب المفتوحة، بالإضافة إلى قطع أراضي استثمارية لأنشطة الخدمات مخصصة لإنشاء مدرسة دولية ومستشفى تخصصي متميز وعدد 4 مول تجارى.

ولفت إلى أن نسبة المباني لا تزيد عن 30% من المساحة الإجمالية للمشروع، وأن باقي المدن الإجمالية للمشروع، عبارة عن مسطحات خضراء وطرق داخلية بهدف تحقيق الراحة والرفاهية والتميز للمنتفعين بالمشروع.

وقد روعي عند طرح هذه الوحدات الاستثمارية، أن تكون بأسعار أقل من مثيلتها بالسوق العقاري، مع وجود أساليب سداد متعددة يتم اختيار أياً منها، طبقاً لرغبة كل عميل على حده، بحسب البارودى.