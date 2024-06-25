«الإسكان»: جار بناء 222 عمارة سكنية جديدة بالتجمع الثالث

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يجري حاليًا بناء 222 عمارة سكنية جديدة بالتجمع الثالث لتوفير ما يزيد على 5000 شقة سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، موضحة أنه يجري متابعة أعمال البناء والتنفيذ بإشراف جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مضيفة أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير المسكن الملائم لكل المصريين.

مواصلة أعمال خطوط المرافق والكهرباء

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، يتابع ويُشرف على أعمال البنية التحتية والأساسية، ومواصلة أعمال خطوط المرافق والكهرباء، وكذا أعمال تنسيق الموقع في المناطق التي تم الانتهاء من مد شبكات المرافق بها، إضافة إلى أعمال تشطيبات الشقق السكنية الجارية بعددٍ من العمارات، مؤكدة ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لها.

وفي السياق أوضحت الوزارة، أنه يجري العمل على استكمال والانتهاء من الأعمال التالية:

- تقدم أعمال الكهرباء والطرق بمنطقة امتداد النرجس «النرجس الجديدة» بالتجمع الثالث.

- البدء في تنفيذ أعمال الطرق بمنطقة ( Zone G ) بطريق 17 بطول 353 متراً وعرض 9 أمتار، وطريق 7 بطول 494 متراً وعرض 7 أمتار.

- إطلاق التيار الكهربائي بالمنطقة، وجارٍ استكمال كافة محتويات شبكة الكهرباء.

- بدء التشغيل التجريبي لمحطة امتداد النرجس للصرف الصحي، التي تقوم بتجميع مياه الصرف الصحي لقطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بمنطقة امتداد النرجس، وتحويلها الى محطة صرف جنوب المستثمرين عن طريق خط الطرد الملحق بها.

- إحلال وتجديد خط المياه قطر 600 مم من محطة المياه أبو عويقل إلى خزان القطامية بطول 7200 متر، وذلك من مادة البولي ايثيلين، لتجنب الأعطال في السابق التي كان ينتج عنها انقطاعات متكررة في مياه الشرب في بعض المناطق بالتجمع الثالث، وكذلك ضبط اتزان المياه في هذه المناطق، وتم تشغيل الخط تجريبيا وتم ضخ المياه ووصولها لجميع المناطق.

«النرجس» جاهزة للسكن قريبًا

فيما أعلن المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن منطقة النرجس ستصبح جاهزة لاستقبال السكان ومالكي القطع والوحدات قريبًا.