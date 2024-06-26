شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في مدينتي 6 أكتوبر.. آخر التطورات قبل التسليم

قال مصدر مسؤول بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجري حاليًا الانتهاء من تجهيزات شقق الإسكان الاجتماعي 2024، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في مدينتي 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر، تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في 6 أكتوبر

وأكد المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة الإسكان ممثلة في جهاز مدينة 6 أكتوبر انتهت من تجهيز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 بنسبة 80%، مشيرا إلى أنه يجري العمل على التشطيبات النهائية للشقق في مدينة 6 أكتوبر، قبل طرحها للحجز أمام المواطنين خلال الفترة القليلة المقبلة.

تكثيف العمل لتسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بأكتوبر

أضاف المصدر، أن جهاز مدينة 6 أكتوبر يُكثف جهوده من أجل الانتهاء من توصيل المرافق واستكمال البنية الأساسية والتحتية ورصف الطرق وزراعة المساحات الخضراء وتوصيل شبكات المياه والصرف الصحي، إذ من المقرر تسليم الشقق كاملة التشطيب وجاهزة للسكن فور تسلمها، وفقًا للخطة الموضوعة.

وأوضح أن الشقق المقرر طرحها في مدينة 6 أكتوبر خلال الفترة المقبلة، مصممة وفق المعايير القياسية، تتضمن مصاعد كهربائية «أسانسير»، بواقع مصعد في كل عمارة، مبيّنًا أن المساحات تتراوح بين 75 إلى 120 مترًا مربعًا.