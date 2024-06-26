ما سر نوم البعض بأعين نصف مفتوحة؟.. دلالة على الإصابة بمرض خطير

ربما تلاحظ في الكثير من الأحيان، نوم البعض بأعين نصف مفتوحة، ويعتقد البعض أن ذلك غريبًا، على الرغم من كونه شائعًا، ويشير إلى الإصابة بمرض خطير يؤدي إلى جفاف العينين على المدى البعيد، وذلك راجع إلى وجود مشكلة في عصب العين ويمكن إيضاحها في التقرير التالي..

سر نوم البعض بأعين نصف مفتوحة

النوم بأعين نصف مفتوحة يعرف بـ«العين الأرنبية»، وهي أحد المصطلحات الطبية، التي تطلق على طريقة نوم بعض الأشخاص، والذين يستيقظون عادة ويشعرون بجفاف في أعينهم وحكة مستمرة، وقد يظن البعض أنها عادة غريبة إلا أنها شائعة وربما تسبب الكثير من المخاطر الصحية.

قد اطلق الكثير من الأطباء على تلك الحالة الشائعة والتي تعرف بـ«lagophthalmos» الليلي، إذ لا يتمكن أصحاب تلك الحالة من إغلاق أعينهم بالكامل، وذلك وفقًا لما أشار إليه موقع «هيلثي لايف»، ما يدفع البعض إلى السؤال عن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بتلك الحالة والتي يمكن إيضاحها فيما يلي:

في بعض الأحيان يولد الأشخاص بمشاكل في جفونهم تمنعهم من غلق أعينهم.

إصابة بعض الأشخاص بمشكلة في الأعصاب تجعل لديهم مشكلة في غلق عينيه تمامًا.

إصابة بعض الأشخاص بسكتة دماغية أو في حالة التعرض إلى إجراء عملية جراحية أو ضعف مفاجئ في عضلات وجهك.

الإصابة بمرض جريفز والذي يؤدي بدوره إلى انتفاخ عينيك إلى الأمام.

الآثار الجانبية للنوم بهذه الطريقة

لا داعي للقلق من هذا الأمر، فتلك الحالة لا تمنعك من النوم إلا أنه ربما تؤثر على تهيج وجفاف العينين، والتي تجعلك لا تحصل على قسط كافٍ ومريح من النوم، ويجعلك أكثر قلقًا واضطرابًا، وفي حال معرفتك أنك تعاني من هذه الحالة، يمكن العمل على استشارة طبيب العيون فورًا.

وفي الغالب يكون علاجها مقتصرًا على قطرات وبعض المراهم للعين والتي تعمل بدورها على حمايتها من الجفاف، وربما تحتاج إلى استخدام شريط طبي لإغلاق عينيك أثناء النوم، وفي حال عدم استجابة عينيك للحلول السابقة يمكنك استخدام الأدوية للعمل على حل المشكلة يمكن أن يتطلب الأمر إجراء رجاحة للتخلص من تلك المشكلة الشائعة.