«مياه كفر الشيخ» تعلن فتح باب التدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد

أعلنت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، فتح باب التقدم للتدريب الصيفي للعام 2024 - 2025 لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

فتح باب التدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد

وأكدت الإدارة العامة للتدريب، أنّ التدريب الصيفي يأتي انطلاقاً من الدور المجتمعي الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ تجاه شباب الجامعات، لتطوير وبناء كوادر متميزة في مجالات عمل الشركة، لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، وتدعيماً لأواصر التعاون في مختلف المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، وبناءً على بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعات وبين شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ووفقاً لبيان صادر عن الإدارة، فإنّ التقديم للتدريب الصيفي خاص بطلاب الجامعات والمعاهد والخاصة في مجال عمل الشركة في الكليات الآتية:

- كلية العلوم.

- كلية الهندسة.

- كلية الآداب قسم المساحة وGIS.

- كليات علوم الثروة السمكية والمصايد.

- كلية التجارة.

- كلية الزراعة.

تدريب الطلاب بمركز تدريب محطة مياه كفر الشيخ

وبحسب بيان الإدارة العامة للتدريب، فإنّه يتم دفع الرسوم في خزينة الشركة واستلام إيصال توريد نقدية وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024، مطالبة الراغبين في التدريب الصيفي التوجه إلى مركز التدريب الإقليمي في العنوان التالي: «كفر الشيخ - شارع الاستاد - محطة مياه كفر الشيخ رقم (1) أمام المرور».