أصيبت به المطربة الكندية سيلين ديون.. معلومات عن متلازمة التيبس ونصائح لمواجهته

مقطع فيديو قصير أثار تعاطف رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مع المطربة الكندية سيلين ديون، إذ ظهرت خلاله غير قادرة على الحركة أو التحدث، مع أعراض تشنجات جسدية غريبة، بينما عيناها تنهمر بالدموع، خلال خضوعها لجلسة علاج من مرض متلازمة التيبس، ما يطرح التساؤلات عن طبيعة هذا المرض وكيفية التعامل معه.

متلازمة التيبس.. مرض المطربة سيلين ديون

مرض مناعي نادر للغاية، تعمل خلاله مناعة الجسم على مهاجمة الأنسجة السليمة، بدلًا من القضاء على البكتيريا، وتهاجم الجهاز العصبي، ما يتسبب في حدوث نوبات تشنج في عضلات الجسم، بسبب وجود أجسام مضادة، تمنع الدم من الوصول للعضلات، حسبما أوضح الدكتور أحمد كمال استشاري المخ والأعصاب، لـ«وطن»، لافتا إلى أن حالة التشنج التي يصاب بها صاحب هذه المتلازمة، يمكن أن تحدث لكل عضلات الجسم، وليس عضلة معينة.

أسباب الإصابة بمتلازمة التيبس

الأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاما، هم الأكثر إصابة بمتلازمة التيبس، ولا يوجد سبب واضح يؤدي للإصابة بها، لكن استعرض «كمال» بعض الأسباب التي من المرجح يكون لها دور في الإصابة:

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- البهاق.

- الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكر والضغط.

أعراض متلازمة التيبس

- تلعثم في الكلام.

- عدم القدرة على الحركة.

- شد عضلي.

- زغللة العين.

- ضيق في التنفس.

- تقوس في الظهر.

اكتشاف المرض وطرق العلاج

يؤكد «كمال»، أن اكتشاف مرض متلازمة التيبس في مراحله الأولى، يساعد على تخفيف الأعراض وهجمات التشنجات، ناصحا بأنه عند ظهور أي عرض من الأعراض المذكورة، يجب التوجه لعمل الفحوصات اللازمة، وهي:

- تحليل الدم.

- رنين مغناطيسي على المخ والنخاع الشوكي.

- رسم أعصاب.

وأشار استشاري المخ والأعصاب، إلى أنه لا يوجد علاج يقضي على هذا المرض بشكل نهائي، لكن هناك بعض العلاجات التي تؤدي إلى تخفيف الأعراض، وتقليل هجمات التشنجات العضلية، منها:

- جلسات علاج طبيعي.

- حقن البوتوكس للعضلات.

- حقن مادة الجابة.