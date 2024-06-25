مؤشر لإصابة خطيرة.. أسباب زغللة العين والشعور بالظلام المفاجئ

حالة مرضية غريبة، يعاني منها الكثير من الأشخاص بشكل مفاجئ، زغللة العين أو رؤية ستارة سوداء مظلمة، التي تؤدي إلى فقدان الرؤية لبضع ثوانٍ وربما تصل إلى دقائق، هناك عدة أسباب تؤدي لحدوث هذه الحالة.

زغللة العين والظلام المفاجئ

زغللة العين أو عدم وضوح الرؤية، الذي يحدث بشكل مفاجئ، تعد حالة مرضية تحتاج إلى علاج، وهناك أنواع عديدة لهذه الحالة، وذكر طارق مأمون استشاري طب وجراحة العيون، خلال حديثه لـ«الوطن»، أبرز هذه الأنواع وأسبابها:

زغللة العين مع الحركة

يعاني بعض الأشخاص من زغللة العين، أو فقدان للبصر بشكل مؤقت لثوانٍ معدودة، بعد قيامهم بحركة مفاجئة، وهناك بعض الحالات تعاني من هذا الأمر، بعد السجود أو الركوع في أثناء تأدية الصلاة، ويعود السبب في ذلك بسبب ضعف اللياقة البدنية، لا يستطيع القلب ملاحقة الجسم لضخ الدم.

زغللة العين بدون حركة

يتفاجأ البعض من حدوث هذا الأمر، أثناء جلوسهم بشكل طبيعي، ويأتي هذا الأمر بسبب ارتفاع ضغط الدم، أو الإصابة بالأنيميا، يرتفع ضغط السائل المحيط بالمخ، ما يؤدي لزغللة العين أو رؤية صورة مظلمة.

جلطة العين

تختلف هذه الحالة عن الأنواع الأخرى، بسبب حدوثها في عين واحدة فقط، على عكس الحالات السابقة، وهذا يعد مؤشرا خطيرا للإصابة بجلطة في شريان الشبكية، وربما تنتقل إلى أماكن أخرى وتؤثر على صحة العين، وبحسبما ذكره «مأمون» الشباب الأكثر إصابة بهذه الحالة، وذلك بسبب تناولهم كميات كبيرة من المشروبات، التي تحتوي على الكافيين.

طرق الوقاية

- عدم الإفراط في شرب الكافيين

- ممارسة الرياضة لتحسين اللياقة البدنية للجسم

- عدم النظر للشاشات لفترات طويلة

- إعطاء العين قسطا من الراحة، عن طريق إغلاقها من 8 لـ 10 دقائق، لتجنب الجفاف.