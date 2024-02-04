رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أستاذ مناعة: المقليات تسبب نشاطا للخلايا السرطانية داخل الجسم (فيديو)

كتب:

يارا أشرف
09:23 م | الأحد 04 فبراير 2024
الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر

الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، إن الطهي في الأواني المخدوشة سواء ألومنيوم أو غيرها، يفرز مواد تنشط الخلايا السرطانية في الجسم، لافتة إلى أن من أخطر المواد المسببة للسرطان المواد الحافظة في الأطعمة.

المياه الغازية بها كميات سكر غير طبيعية

وتابعت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «المياه الغازية بها كميات سكر غير طبيعية تتغذى عليها الخلايا السرطانية، وكذلك المقليات تسبب نشاطًا للخلايا السرطانية».

الخلايا السرطانية لا تظهر فجأة

واستكملت: «الخلايا السرطانية لا تظهر فجأة وإنما تظهر على فترات تنشط خلالها وبعدها تزيد وتتكاثر حتى تؤثر على الأعضاء الأخرى وغيرها».

اقرأ المزيد:

طلاب «سوهاج التكنولوجية» يتوصلون لبحث لحل مشكلة خطوط إنتاج المياه الغازية

يوسف منصور: المياه الغازية واللبن يدمران الصحة.. وخبيرة تغذية ترد

ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن شرب المياه الغازية لمدة شهر؟.. فوائد مذهلة

صيدلانية تكشف عبر قناة الناس خطورة شرب المياه الغازية: تدمر صحة الإنسان
بقلم يارا أشرف