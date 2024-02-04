أستاذ مناعة: المقليات تسبب نشاطا للخلايا السرطانية داخل الجسم (فيديو)

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، إن الطهي في الأواني المخدوشة سواء ألومنيوم أو غيرها، يفرز مواد تنشط الخلايا السرطانية في الجسم، لافتة إلى أن من أخطر المواد المسببة للسرطان المواد الحافظة في الأطعمة.

المياه الغازية بها كميات سكر غير طبيعية

وتابعت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «المياه الغازية بها كميات سكر غير طبيعية تتغذى عليها الخلايا السرطانية، وكذلك المقليات تسبب نشاطًا للخلايا السرطانية».

الخلايا السرطانية لا تظهر فجأة

واستكملت: «الخلايا السرطانية لا تظهر فجأة وإنما تظهر على فترات تنشط خلالها وبعدها تزيد وتتكاثر حتى تؤثر على الأعضاء الأخرى وغيرها».