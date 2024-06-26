بنك القاهرة يرفع حد المشتريات ببطاقات الائتمان ويثبت عمولة تدبير العملة 

أعلن بنك القاهرة، رفع حدود معاملات الشراء بالبطاقات الائتمانية، إلى نحو 280 ألف جنيه، مقابل 180 ألف جنيه، فيما يخص بطاقات «ورلد إيليت»، بينما أبقى نسبة عمولة تدبير العملة على جميع المعاملات الدولية والمحلية عند 10%.

رفع حد الشراء على البطاقات بلاتينيوم

وقرر البنك رفع حد الشراء على البطاقات «بلاتينيوم» إلى 150 ألف جنيه، مقابل 100 ألف جنيه، وبطاقات «تيتانيوم» إلى 100 ألف جنيه، مقابل 60 ألف جنيه، وكذلك البطاقات الائتمانية الذهبية ارتفع حد الشراء بها إلى 60 ألف جنيه، بدلاً من 40 ألف جنيه، وارتفع الحد أيضا على بطاقتي الائتمان «ستاندرد» و«الكلاسيكية» لـ40 ألف جنيه، مقابل 25 ألف جنيه.

وكشفت البيانات، أن بنك القاهرة، على عكس أغلب البنوك التي رفعت حد التعاملات على البطاقات الائتمانية، أبقى نسبة عمولة تدبير العملة عند 10%، كما ثبت حدود السحب من البطاقات الائتمانية.

امتلاك عميل أكثر من بطاقة ائتمانية

وأشار البنك إلى أنه في حال امتلاك عميل أكثر من بطاقة ائتمانية، فحد الاستخدامات بالعملة الأجنبية لجميع بطاقاته الائتمانية، هو الحد الأقصى الشهري لأعلى بطاقة يملكها العميل.