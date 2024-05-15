أبرز شهادات بنك القاهرة بعد طرح شهادة 27% المتغيرة

يقدم بنك القاهرة الحكومي عددا مختلفا من الشهادات الادخارية بعوائد متنوعة ودوريات صرف بين الشهري والربع سنوي والنصف سنوي والسنوي، وطرح البنك منذ أيام شهادة الـ27% المتغيرة، لذا نرصد في السطور التالية أبرز شهادات بنك القاهرة بحسب جدول أسعار العائد على الموقع الرسمي.

شهادات بنك القاهرة

شهادة البريمو المتغيرة

- سعر العائد 27% المتغير مرتبط بسعر الإيداع للمركزي المصري.

- المدة 3 سنوات.

- دورية الصرف شهريًا.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه.

الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري

- سعر العائد 18%.

- العائد ثابت طوال المدة.

- المدة 3 سنوات.

- دورية صرف العائد شهريًا.

- الحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه.

الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري

- ومن شهادات بنك القاهرة، الشهادة الثلاثية بعائد 17% سنويًا.

- المدة 3 سنوات.

- نوع العائد ثابت.

- دورية الصرف شهريًا.

- الحد الأدنى للشراء مليون جنيه.

الشهادة الثلاثية من بنك القاهرة

- العائد 16% سنويًا.

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه.

شهادة بريمو الثلاثية المتغيرة

- العائد 20% سنويًا متغيرة.

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه.

- دورية الصرف ربع سنويًا.