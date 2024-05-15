أبرز شهادات بنك القاهرة بعد طرح شهادة 27% المتغيرة
كتب:
منة العشماوي
08:27 م | الأربعاء 15 مايو 2024
شهادات بنك القاهرة
يقدم بنك القاهرة الحكومي عددا مختلفا من الشهادات الادخارية بعوائد متنوعة ودوريات صرف بين الشهري والربع سنوي والنصف سنوي والسنوي، وطرح البنك منذ أيام شهادة الـ27% المتغيرة، لذا نرصد في السطور التالية أبرز شهادات بنك القاهرة بحسب جدول أسعار العائد على الموقع الرسمي.
شهادات بنك القاهرة
شهادة البريمو المتغيرة
- سعر العائد 27% المتغير مرتبط بسعر الإيداع للمركزي المصري.
- المدة 3 سنوات.
- دورية الصرف شهريًا.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه.
الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري
- سعر العائد 18%.
- العائد ثابت طوال المدة.
- المدة 3 سنوات.
- دورية صرف العائد شهريًا.
- الحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه.
الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري
- ومن شهادات بنك القاهرة، الشهادة الثلاثية بعائد 17% سنويًا.
- المدة 3 سنوات.
- نوع العائد ثابت.
- دورية الصرف شهريًا.
- الحد الأدنى للشراء مليون جنيه.
الشهادة الثلاثية من بنك القاهرة
- العائد 16% سنويًا.
- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه.
شهادة بريمو الثلاثية المتغيرة
- العائد 20% سنويًا متغيرة.
- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه.
- دورية الصرف ربع سنويًا.