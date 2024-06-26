حزب المستقلين الجدد يطلق حملة «رشد طاقتك.. ادعم بلدك»

أطلق حزب المستقلين الجدد حملة تحت عنوان «رشد طاقتك.. ادعم بلدك»، بعد اجتماع هام للجنة العليا للحزب اليوم، وأكد دكتور هشام عناني رئيس الحزب أن الهيئة العليا للحزب أصدرت تعليماتها لكل الأمانات الحزبية بوجوب المشاركة في الحملة والنزول للمواطنين، دعما لجهود الدولة لعبور أزمة الطاقة في ظل هذه الموجة الحارة غير المسبوقة التي تجتاح البلاد.

«رشد طاقتك.. ادعم بلدك»

وأضاف «عناني» في بيان له، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات الرئيس للحكومة بوجود حزمة من الإجراءات لحل أزمة الكهرباء حلا جذريًا.

وأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن الحكومة لا تستطيع وحدها حل أي أزمة إلا بتعاون من كل قوى المجتمع، بزيادة توعية المواطن في كيفية ترشيد الطاقة الكهربائية، وهو يتطلب تغيير في كثير من العادات المتبعة في المجتمع.

زيادة وعي المواطن أمر حيوي وأساسي

ويؤكد الحزب، أن هذه الحملة ستستمر حتى بعد انتهاء الأزمة في المُدة المُعلنة من الدولة حتى لا تتكرر، وأن زيادة وعي المواطن أمر حيوي وأساسي لعبور تلك الأزمات مُراهنين على قوة المصريين وصلابتهم التي شهد لها العالم علي مر التاريخ.