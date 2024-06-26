الرئيس السيسي يوافق على 8 قرارات جديدة.. اعرف التفاصيل
كتب:
أسماء زايد
01:25 م | الأربعاء 26 يونيو 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 23 مكرر، عددا من القوانين التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جاءت كما يلي.
قرارات الرئيس السيسي
- قانون رقم 48 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر للسنة المالية 2022-2023.
- قانون رقم 49 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط.
- قانون رقم 50 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة للسنة المالية 2022-2023.
- قانون رقم 51 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريدقانون رقم 52 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2022-2023.
- قانون رقم 53 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2022-2023 قانون رقم 54 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2022-2023.
- قانون رقم 55 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2022-2023.
- قانون رقم 56 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2022-2023.
- قانون رقم 57 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2022-2023.
- قانون رقم 58 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنمية التجارةا لداخلية للسنة المالية 2022-2023.
وجاءت نصوص القوانين كالتالي: