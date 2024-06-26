الرئيس السيسي يوافق على 8 قرارات جديدة.. اعرف التفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 23 مكرر، عددا من القوانين التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جاءت كما يلي.

قرارات الرئيس السيسي

- قانون رقم 48 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر للسنة المالية 2022-2023.

- قانون رقم 49 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط.

- قانون رقم 50 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة للسنة المالية 2022-2023.

- قانون رقم 51 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريدقانون رقم 52 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2022-2023.

- قانون رقم 53 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2022-2023 قانون رقم 54 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2022-2023.

- قانون رقم 55 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2022-2023.

- قانون رقم 56 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2022-2023.

- قانون رقم 57 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2022-2023.

- قانون رقم 58 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنمية التجارةا لداخلية للسنة المالية 2022-2023.

وجاءت نصوص القوانين كالتالي: