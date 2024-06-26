«الإصلاح والنهضة» يدعم حملات ترشيد الكهرباء: تشاركية وطنية وقت الأزمات

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن تدشين مؤسسات «حياة كريمة» و«التحالف الوطني» و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» لحملة ترشيد الطاقة ودعم البيئة يعزز «التشاركية الوطنية وقت الأزمات»، ويمثل تكاملًا بين المجتمع المدني والمجهودات الحكومية.

أوضح «عبد العزيز» لـ«الوطن»، أن هذه الحملات تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، تشمل حملات إعلامية، مسابقات وجوائز، إضافة إلى برامج تعليمية وتوعوية، وأكد أن هذا التنوع يضمن وصول الحملة إلى كل الفئات المختلفة ويعزز من تأثيرها في ترشيد استهلاك الكهرباء.

أشار إلى أن تلك الحملات ستعزز ثقافة الترشيد بشكل عام، ليس فقط في مجال الطاقة، الذي يمثل أزمة حقيقية حالياً، لكن أيضًا في كل المجالات الأخرى.

شدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن الأزمة الحالية هي أزمة عالمية تضرب العديد من الدول وتحتاج إلى تضافر كل الجهود لحلها، سواء من الجهات الحكومية أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص وكذلك المواطنين.