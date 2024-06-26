«الكهرباء»: محطات مياه الشرب غير خاضعة لخطة تخفيف الأحمال

فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم، قضية انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال، في بعض محافظات الصعيد، وتأثيرها على توقف محطات مياه الشرب، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

استثناء محطات المياه من تخفيف الأحمال

من جانبه أكد المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، عدم خضوع المحطات الرئيسية لمياه الشرب لخطط تخفيف الأحمال، موضحا أن محطات المياه الرئيسية تتغذى بمغذيات خاصة، وهي مستثناة بالكامل من تخفيف الأحمال.

وقال «شمعة»، إن ما يحدث أن هناك بعض المحطات تعمل علي مغذيات صغيرة بالقري، لكن إذا وجد تأثير فعلي يتم استثناء هذه المحطات من تخفيف الأحمال.

وأكد المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة، تقدير النواب للظروف التي تمر بها البلاد، لكن هناك أفكارا يمكن الاستعانة بها، للتيسير على المواطنين، لاسيما وأهمية مياه الشرب التي لا غنى عنها، مقترحا أن يكون هناك مولد كهرباء للمحطات الصغيرة، قائلا: «وفروا جنريتر كبديل، متسيبوش الناس كده».

مناقشة انقطاع الكهرباء

قال «السويدي» إن مجلس النواب ناقش أمس، بيانات عاجلة عن استمرار انقطاع التيار الكهربائي، والحكومة خرجت بتوصيات في أعقاب اجتماعها لبحث هذه القضية، والمجلس النيابي سيكون رقيبا على تنفيذ هذه الخطة، منوها بأن الحديث عن أن الخطة تتضمن تقليل تخفيف الأحمال بدءا من شهر يوليو، مضيفا: «نحن موجودون، وسنتابع التنفيذ، ومصر مبروكة ومحمية، وستمر هذه الأزمة».

وطالب «السويدي»، في بيان رسمي، وزارة الكهرباء بلجنة في كل المحطات لتقديم أفضل خدمات.

وعلق الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، بقوله إن هناك خلية عمل بين المحافظة ومسؤولي المياه والكهرباء، وسيتم الموافاة بخريطة متضمنة 214 محطة كهرباء وقدراتها.

طاقة النواب تفتح ملف تخفيف أحمال الكهرباء

كانت اللجنة قد ناقشت خلال اجتماعها عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، الموجهة لوزير الكهرباء، منها المقدم من النائب رياض عبد الستار، بشأن انخفاض الجهد الكهربائي، وعدم استكمال إنشاء المحولات الكهربائية، في قرى ومركز ملوي محافظة المنيا، توقف محطات مياه الشرب بمركز وبندر ملوي محافظة المنيا، بسبب انخفاض الجهد الكهربائي.