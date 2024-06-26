أمين الفتوى: لا يوجد شبهة ربا في شراء شقق الإسكان الاجتماعي

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل حول: «هل يوجد شبهة ربا في شراء شقق الإسكان بالتقسيط من البنوك بفائدة ثابتة على عدة سنوات؟».

وأضاف «وسام»، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «هذا من البيع، والصحيح فى الشريعة الإسلامية، أن تكون الفائدة ثابتة حتى يعرف إجمالي سعر الشقة، فهذا من التمويل المباح، حتى وإن زاد ثمن الآجل، فالشرط لصحة التمويل المعلومية (معلومية الثمن ومعلومية الأجل)».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «لا مانع أن يكون الثمن فى السداد اللي هو الكاش، أقل من الثمن المؤجل اللى هو بالتقسيط، ولا علاقة لذلك بالربا من قريب ولا من بعيد».