الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16.. ما الجديد؟

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طُرقًا مختلفة للاستعلام عن طُروحات الوزارة بشكل مستمر، منها الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16، وذلك عن طريق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16

وأتاحت وزارة الإسكان خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16، من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وجاءت كالتالي:

- اختر أيقونة «مشروعات الإسكان» من القائمة الرئيسية.

- ادخل رقم المشروع الذي قدّمت عليه.

- ادخل بياناتك بالتفصيل، وهي: «الاسم رباعي، والرقم القومي، والوظيفة، ومحل الإقامة».

- اضغط على أيقونة الاستعلام.

- تظهر حالة الطلب مع ذكر السبب حال الرفض.

وأكّدت وزارة الإسكان أنَّه يجري العمل على تسليم كل الشقق السكنية، والانتهاء من جميع الإعلانات السابقة قبل نهاية العام الجاري 2024، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وصرحت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق بأنَّه يجرى العمل على تسليم من 7 إلى 10 آلاف شقة سكنية شهريًا حتى الانتهاء من تسليم كل شقق الإعلانات السابقة بحلول بداية عام 2025.