موعد تسليم شقق «الإسكان الاجتماعي» في بورفؤاد ضمن الإعلان الثامن

سلمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شقق الإسكان الاجتماعي المتعلقة بالإعلان الثامن في كل المدن، موضحة أنَّه جرى تخصيص نحو 185 ألف شقة سكنية باستثناء مدن شرق بورسعيد وبورفؤاد.

بُشرى لأهالي بورفؤاد

وبشأن شقق الإعلان الثامن، ذكر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنَّه جار الانتهاء من تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد وتسليمها قبل نهاية 2024 والذي تمّ استثناء المدينة منه سابقًا.

تسليم شقق مدينة بور فؤاد قبل نهاية 2024

وأكّدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنَّه سيتمّ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي لأهالي بورفؤاد في موعد غايته 31 ديسمبر المقبل، على أن يتمّ البدء في تخصيصها مباشرة بعد الانتهاء من تنفيذها.

طرح 816 شقة كاملة التشطيب

وعن عدد الشقق السكنية المقرر الانتهاء منها وتسليمها، أوضحت مي عبدالحميد، أنَّ الطرح سيشمل 816 شقة، كاملة التشطيب وفق المواصفات القياسية.

مواصلة تسليم شقق الإسكان الاجتماعي تباعًا

وفي السياق ذاته، قالت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنَّه جرى تخصيص 3578 وحدة سكنية طبقاً للأولوية بالنسبة للمواطنين المقبولين بكل من الاستعلام الميداني والائتماني والموافقة الأمنية، وفى 1 أبريل الماضي، جرى العمل على 700 عميل جديد ممن كانوا خارج الأولوية وعدلوا أوضاعهم، وسيتمّ تخصيص الوحدات لهم تباعاً.