باقِ 11 يوما.. الخريطة الكاملة لطرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 من برنامج «مسكن»

بدأ العد التنازلي لفتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمتوسطي ومحدودي الدخل، في القاهرة والجيزة ومختلف المحافظات، وبحسب وزارة الإسكان، فإن الطرح المقبل يتميز بوجود وحدات الإسكان الأخضر، إضافة إلى وحدات فالي تاورز ضمن الإسكان المتميز في حدائق أكتوبر، موضحة أن الحجز سيكون من خلال برنامج «مسكن».

الإسكان الاجتماعي 2024

أوضحت مي عبد الحميد مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من تسليم جميع شقق الإسكان الاجتماعي 2024 المطروحة ضمن الإعلانات السابقة، مضيفة أنه جرى الانتهاء من 25 ألف وحدة سكنية ضمن «الإسكان الأخضر» سيجري طرحها، ويجرى بناء 25 ألف وحدة أخرى بنفس المواصفات.

وحذرت مي عبد الحميد، من الانسياق وراء الشائعات، منوهة بضرورة الحصول على المعلومات بشأن وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والصفحات الرسمية للصندوق على منصات التواصل المختلفة، أو من خلال أرقام التليفونات والخط الساخن.

تمويل عقاري لشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024

إلى ذلك، قالت مصادر بوزارة الإسكان، إن شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024، يُمكن الحصول عليها بنظام التمويل العقاري بفائدة 3%، إذ أبرم صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري العديد من بروتوكولات التعاون مع عدة بنوك لتمويل الشقق لمحدودي ومتوسطي الدخل.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أضافت أنّ موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، سيكون الأحد الموافق 30 يونيو، تزامنًا مع الاحتفال بمرور 11 عاما على ذكرى ثورة 30 يونيو.

وحدات فالي تاورز

وذكرت وزارة الإسكان في بيان سابق، أن طرح شقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر، سيكون في نفس الموعد، إذ من المرتقب طرح 984 شقة سكنية كاملة التشطيبات وفق المواصفات القياسية، تتميز بالمساحات الخضراء، وتطل على الأهرامات ومجاورة للمتحف المصري الكبير، وتأتي ضمن الإسكان المتميز، تتراوح مساحتها من 95 إلى 100 متر، بتسهيلات سداد تصل إلى 7 سنوات بأقساط ربع سنوية.

برنامج «مسكن»

أكدت الوزارة، أن هيئة المجتمعات العمرانية، ستُعلن كراسة الشروط الخاصة بفالي تاورز والإسكان الاجتماعي، وكل تفاصيل الطروحات الجديدة، عبر موقع مسكن التابع للهيئة، خلال أيام من «هنــا».

شقق وزارة الإسكان

وقالت مصادر بالوزارة، إنّ الطروحات الجديدة تشمل العديد من الفئات «محدودي الدخل، متوسطي الدخل، أصحاب الدخل المرتفع»، مضيفةً أنّ الشقق السكنية في الطروحات المقبلة ضمن شقق وزارة الإسكان تشمل شقق «كاملة التشطيب، نصف تشطيب».

شقق ذوي الهمم

أوضحت المصادر أنّ مشروعات الإسكان تُراعي نسبة 5 % من الشقق لذوي الهمم، كما أن المشروعات بالكامل، مُصممة لتُراعي احتياجاتهم.

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أكدت مصادر بوزارة الإسكان، أن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024، المرتقب بدء حجزه خلال أيام يشمل عدة مدن في المحافظات التالية:

القاهرة

- حدائق العاصمة

- 15 مايو

- بدر

الجيزة

- حدائق أكتوبر

القليوبية

- العبور الجديدة

الشرقية

- العاشر من رمضان

أسوان

- أسوان الجديدة

دمياط

دمياط الجديدة

الدقهلية

- المنصورة الجديدة

الإسكندرية

- برج العرب

المنيا

- المنيا الجديدة.

بني سويف

- بني سويف الجديد.

أسيوط

- أسيوط الجديدة.

سوهاج

- سوهاج الجديدة.

- أخميم الجديدة.

قنا

- قنا الجديدة.